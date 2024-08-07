Якщо батьки відмовляються залишати територію прифронтової смуги разом з дитиною, поліція може скласти адміністративні матеріали, а деякі дорослі будуть вимушені притягнутись до кримінальної відповідальності.

Про це інформує заступниця міністра оборони України Катерина Павліченко.

За умов, що батьки, які мають дітей відмовляються від евакуації – поліція має право вжити певні правові заходи. Найголовніше – питання життя та безпеки дітей. Адміністративні матеріали складають, якщо батьки не виконують обовʼязки виховання дітей.

Заступниця глави Міністерства внутрішніх справ пояснила, що деяким батькам загрожують кримінальні звинувачення, особливо коли мова йде про те, що вони залишають дітей в небезпеці.

“Працівники поліції, ризикуючи власним життям, виїжджають у ці регіони і здійснюють евакуацію мирного населення, насамперед дітей та людей похилого віку. Ми проводимо масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо цього, але бувають випадки, коли дорослі, також батьки з дітьми, справді відмовляються від евакуації”, – наостанок додала Павліченко.

Було згадано інцидент, коли дівчинка 6 років Еліна Федоренко загинула внаслідок серцевого нападу. Заступниця міністра зауважила, що цього могло б не статись, якби сімʼя погодилась на евакуацію.