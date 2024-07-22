80% загиблих на воді — це чоловіки від 30 до 40 років - Світлана Водолага | Новини | Українське радіо

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в етері телемарафону.

“На жаль, можна констатувати той факт, що у вихідні кількість загиблих на воді збільшується. У ці вихідні, за два дні, загинули 24 людини, серед них одна дитина”, сказала вона.

Загалом, за словами Водолаги, від початку року на воді загинули 758 українців.

“Якщо говорити про те, скільки людей загинули на воді з початку року, то цифра вражаюча. Від початку року в Україні загинули 758 осіб, із них 458 із 1 червня. Тобто з початку літа в нас загинули 458 осіб, з яких 64 це діти”, зазначила вона.

Речниця ДСНС закликала українців не нехтувати правилами безпеки під час купання та обирати офіційні пляжі, переліки яких публікують на сайтах місцевих органів влади або ж ті, де чергують рятувальники.

“У Києві в нас, наприклад, офіційно пляж не відкритий, але все-таки на тих пляжах, які в нас традиційно відкривали, чергують рятувальники. Тобто органи місцевого самоврядування намагаються гарантувати безпеку наших громадян”, додала Водолага.