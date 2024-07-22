За минулі два дні в Україні на воді загинули 24 людини, зокрема одна дитина.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в етері телемарафону.

“На жаль, можна констатувати той факт, що у вихідні кількість загиблих на воді збільшується. У ці вихідні, за два дні, загинули 24 людини, серед них одна дитина”, — сказала вона.

Загалом, за словами Водолаги, від початку року на воді загинули 758 українців.

“Якщо говорити про те, скільки людей загинули на воді з початку року, то цифра вражаюча. Від початку року в Україні загинули 758 осіб, із них 458 — із 1 червня. Тобто з початку літа в нас загинули 458 осіб, з яких 64 — це діти”, — зазначила вона.

Речниця ДСНС закликала українців не нехтувати правилами безпеки під час купання та обирати офіційні пляжі, переліки яких публікують на сайтах місцевих органів влади або ж ті, де чергують рятувальники.

“У Києві в нас, наприклад, офіційно пляж не відкритий, але все-таки на тих пляжах, які в нас традиційно відкривали, чергують рятувальники. Тобто органи місцевого самоврядування намагаються гарантувати безпеку наших громадян”, — додала Водолага.