Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів протягом жовтня, що стало б найбільшими втратами російської армії за такий проміжок часу.

Про це повідомив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн.

Він заявив, що окупаційні війська цього місяця мають одні з найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення.

“І цей місяць, схоже, є одним з найбільших втрат для Росії. За нашими оцінками, ворог втратить близько 40 000 солдатів, як пораненими, так і вбитими, протягом місяця”, – заявив заступник.

Кессельманн повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати по всій лінії фронту, здійснюючи в середньому 178 обстрілів щодоби. Він також зазначив, що в Курській області минулого тижня на територіях, які контролюють українські війська, суттєвих змін не сталося.

За його словами, Збройні сили України продовжують виконувати маневри та організовувати засідки для протидії підрозділам Росії. Кессельманн додав, що просування російських військ стало можливим через масовані обстріли, зокрема мінометні удари, використання дронів-камікадзе та неприцільний вогонь.