На Закарпатті прикордонники розшукали 21-річного хлопця з Вінниччини, який чотири дні блукав у горах і ледь не загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що 21-річний житель Вінницької області, перебуваючи у горах, тримав зв’язок зі своїм батьком, а коли зв’язок із сином обірвався, чоловік зателефонував на “гарячу лінію” ДПСУ. Пошуки ухилянта тривали 11 годин.

“Після того, як змерзлого, голодного та спраглого молодика вдалося виявити, охоронці кордону дали йому їжу, воду та зігрітися біля багаття. Варто зауважити, що сьогодні вночі температура повітря у горах опускалася до шести градусів тепла. А поки знайдений грівся та жадібно пив воду, він розповів про свої мандри, які щохвилини могли закінчитися фатально”, — зауважили у ДПСУ.

Молодик розповів прикордонникам, що до нелегального перетину кордону його надихнули відеоінструктажі про гірські походи. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування. Проте, як зізнався горе-мандрівник, перебувати самому у горах було страшно, адже впродовж кількаденної подорожі він кілька разів ледь не став жертвою диких звірів.

“Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодикові допомагав вітер, також бути обачнішим змушували вовчі сліди. Дорогою горе-турист сильно отруївся, підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води, щоб втамувати спрагу”, — йдеться у повідомленні.

ДПСУ відшукала молодого чоловіка за 50 метрів від румунського кордону. Далі його доставили у прикордонний підрозділ та склали протокол про адмінправопорушення.