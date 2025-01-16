Про це пише The Verge.
Зазначається, що понад 700 тис. користувачів TikTok “мігрують” до китайського застосунку RedNote через те, що TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців, може бути заблокованим у США з міркувань національної безпеки.
RedNote не вимагає китайського номера телефону, а його додаток є єдиним для всіх користувачів.
Багато китайських користувачів RedNote активно вітали новоприбулих з TikTok, публікуючи пости та відповідаючи на їхні запитання. Однак деякі висловлювали невдоволення з приводу того, що англомовні користувачі почали заповнювати платформу.
За підрахунками Duolingo, кількість американців, які почали вивчати мандаринський варіант китайської мови, збільшилася на 216% за період з 1 грудня 2024 року по 13 січня 2025 року.
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