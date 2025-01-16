Із наближенням заборони TikTok у США, у застосунку для вивчення мов Duolingo спостерігається значне зростання числа американців, які хочуть вивчити китайську мову.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що понад 700 тис. користувачів TikTok “мігрують” до китайського застосунку RedNote через те, що TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців, може бути заблокованим у США з міркувань національної безпеки.

RedNote не вимагає китайського номера телефону, а його додаток є єдиним для всіх користувачів.

Багато китайських користувачів RedNote активно вітали новоприбулих з TikTok, публікуючи пости та відповідаючи на їхні запитання. Однак деякі висловлювали невдоволення з приводу того, що англомовні користувачі почали заповнювати платформу.

За підрахунками Duolingo, кількість американців, які почали вивчати мандаринський варіант китайської мови, збільшилася на 216% за період з 1 грудня 2024 року по 13 січня 2025 року.