Верховна Рада на наступному тижні розгляне законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією, в Україні.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт 8371 наступного тижня. Комітет гуманітарної та інформаційної політики вже одноголосно схвалив правки до нього та рекомендував прийняти документ у другому читанні.

Поінформовано про ключові зміни в доопрацьованому документі, зокрема, затверджено нову назву проєкту закону – «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», замість попередньої.

Також змінено терміни набрання чинності: закон вступить в силу через 30 днів після опублікування, а можливість Кабінету Міністрів готувати нормативну базу – наступного дня після опублікування.

Згідно з новими змінами, закон, що дозволяє звертатися до суду для припинення діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РПЦ та країною-агресором, набере чинності через 9 місяців після публікації. Депутатка зазначила, що внесено редакційні зміни для відповідності документу українському законодавству.

Також уточнено, що релігійні організації без зв’язків з Росією можуть безкоштовно орендувати державне і комунальне майно для проведення служб, але з умовою дотримання порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, щоб уникнути зловживань.

Кравчук підкреслила, що проєкт закону базується на принципі свободи віросповідання в Україні, але забороняє зв’язки релігійних організацій з країною-агресором та РПЦ.

Вона зазначила, що комітет продемонстрував конструктивний підхід і єдність у цьому питанні, сподіваючись на подальшу співпрацю для забезпечення духовної незалежності України, що стане історичним моментом.