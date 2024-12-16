Служба безпеки України задокументувала злочинні дії генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який очолює війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. За його наказами російські окупанти масово використовували хімічну зброю на сході та півдні України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків застосування заборонених хімічних боєприпасів, зокрема гранат “К-1”, що містять отруйні речовини CS і CN.

“Застосування таких речовин є прямим порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і використання хімічної зброї, прийнятої у 1993 році”, – йдеться у повідомленні.

Ці дії призвели до хімічних отруєнь у понад двох тисяч українських військових, яких госпіталізували з ураженнями різного ступеня тяжкості. Росіяни активно використовують хімічні боєприпаси, скидаючи їх із FPV-дронів, що створює додаткові загрози для захисників на передовій.

Отруйні речовини, що містяться у цих гранатах, уражають слизові оболонки, дихальні шляхи та очі, змушуючи українських бійців залишати свої позиції під вогнем противника. Найчастіше такі боєприпаси застосовують на найбільш інтенсивних ділянках фронту, прикриваючи хімічні атаки артилерійськими обстрілами.

СБУ провела процесуальні дії з переданням доказів до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї. Дві незалежні лабораторії підтвердили факти використання заборонених речовин російською стороною.

На підставі зібраних матеріалів СБУ заочно повідомила Ігорю Кіріллову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, які кваліфікують воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою.