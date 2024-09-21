Про це пише УНН, посилаючись на очільника Сумської ОВА Володимира Артюха.

За його словами, скиди таких масштабів у Сейм не фіксували впродовж усієї історії.

“Можемо зробити висновок, що це спланована акція ворога по знищенню річки. Вчиняючи такі дії, росія застосовує і екологічну зброю. Сьогодні усі мають бути дотичними до ліквідації наслідків. Я прошу усі громади долучатись до цього процесу: технікою, залучати людей. У цьому питанні ми вже працюємо на рівні міністерства, працюємо із науковими установами, тому наше спільне завдання – врятувати річку і не допустити ще більшої катастрофи”, — сказав Володимир Артюх.

Як зазначили в ОВА, у вересні спеціалісти зафіксували нову хвилю забруднення річки Сейм, внаслідок чого почала темніти вода, а поблизу водойми з’явився різкий сірководний запах

Фахівці щоденно проводять моніторинг вмісту та стану води, у громадах з використанням спеціальної техніки проводять заходи із очищення біля мостів та понтонних переправ.