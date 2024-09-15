Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Державного агентства водних ресурсів України Ігоря Гопчака.

За його даними, станом на 15 вересня пляма забруднення, яка рухається по річці Десна, досягла Київської області і знаходиться між селами Літки та Рожни.

За його словами, забруднення пройшло 336 км від місця впадіння у Десну і основна його концентрація все ще залишається в Чернігівській області між селами Остер та Максим. У Київській області вже фіксуються перші ознаки зміни кольору та підвищеної каламутності води.

Гопчак заспокоїв киян щодо питної води, зазначивши, що “Київводоканал” вживає всіх необхідних заходів, щоб забруднена вода не потрапила до домівок. Для очищення води доставлено 120 тонн активованого вугілля, додатково встановлені бонові загородження та використовуються спеціальні реагенти. Завдяки цим заходам, якість питної води для мешканців Києва буде належною.

Раніше повідомлялося, що забруднення річок Сейм та Десна має органічне походження, а перевищень рівня пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та важких металів не зафіксовано.