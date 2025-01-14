Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Прокурори розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель ботанічного саду. Правоохоронці підкреслили, що цей сад є одним із провідних серед найбільших ботанічних садів Європи.
За результатами перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.
Прокурори зазначають, що будь-яка діяльність, не пов’язана з проведенням наукових досліджень, може загрожувати збереженню різноманітних колекцій флори, що суперечить меті створення об’єкта природно-заповідного фонду.
“Робота задля захисту унікальної території ботанічного саду триває,” — додали вони.
- Ботсад Гришка можуть забудувати під виглядом реконструкції: замість старого гуртожитка — житлові будинки, на місці адмінбудівель — офісні приміщення
- У Києві попри заборону продовжують незаконне будівництво на місці історичної садиби Лошевичів
- Землю ботсаду Гришка в Києві передали під забудову попри заборону, — Держаудитслужба