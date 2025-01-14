Екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені Гришка у Києві.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель ботанічного саду. Правоохоронці підкреслили, що цей сад є одним із провідних серед найбільших ботанічних садів Європи.

За результатами перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.

Прокурори зазначають, що будь-яка діяльність, не пов’язана з проведенням наукових досліджень, може загрожувати збереженню різноманітних колекцій флори, що суперечить меті створення об’єкта природно-заповідного фонду.

“Робота задля захисту унікальної території ботанічного саду триває,” — додали вони.