На "Українській правді" вийшов матеріал забудовника, який скаржиться на перешкоди у відновленні "Садиби Дмитрієва". Однак у статті не згадується, що саме цей забудовник довів об'єкт до руйнації. Також не сказано, що забудовник прагне скасувати статус пам'ятки.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він з 2017 року воює за збереження “Садиби Дмитрієва”, що на вул. Хорива, 2.

Перов пише, що разом з “Мапа Реновації” розробили облікову довідку, щоб унікальному комплексу надали статус памʼятки історії та архітектури. Втім, забудовник подав до суду аби його скасувати.

“Сьогодні паралельно тривають дві справи ініційовані ПП «Конвалія-Нерухомість» щодо скасування статусу як памʼятки архітектури, так і памʼятки історії. А в квітні цього року забудовник ще відкрив на мене та інших активістів, що займаються захистом памʼятки кримінальні провадження”, — пише активіст.