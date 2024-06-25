Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він з 2017 року воює за збереження “Садиби Дмитрієва”, що на вул. Хорива, 2.

Перов пише, що разом з “Мапа Реновації” розробили облікову довідку, щоб унікальному комплексу надали статус памʼятки історії та архітектури. Втім, забудовник подав до суду аби його скасувати.

“Сьогодні паралельно тривають дві справи ініційовані ПП «Конвалія-Нерухомість» щодо скасування статусу як памʼятки архітектури, так і памʼятки історії. А в квітні цього року забудовник ще відкрив на мене та інших активістів, що займаються захистом памʼятки кримінальні провадження”, пише активіст.

Він зазначає, що нині на “Українській правді” вийшов матеріал забудовника про те, що йому заважають відновлювати памʼятку. Але про те, що сам забудовник її та довів до руйнації ні слова. Як і про те, що це й же забудовник просить скасувати статус памʼяток.

Фото до того як ПП “Конвалія-Нерухомість” заволоділо обʼєктом

Фото після початку робіт ПП “Конвалія-Нерухомість”