Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
Він з 2017 року воює за збереження “Садиби Дмитрієва”, що на вул. Хорива, 2.
Перов пише, що разом з “Мапа Реновації” розробили облікову довідку, щоб унікальному комплексу надали статус памʼятки історії та архітектури. Втім, забудовник подав до суду аби його скасувати.
“Сьогодні паралельно тривають дві справи ініційовані ПП «Конвалія-Нерухомість» щодо скасування статусу як памʼятки архітектури, так і памʼятки історії. А в квітні цього року забудовник ще відкрив на мене та інших активістів, що займаються захистом памʼятки кримінальні провадження”, — пише активіст.
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