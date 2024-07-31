“Times of Ukraine” та ряд інших телеграм-каналів, які в один день та час почали масово виставляти пости у підтримку столичного ДМСника В’ячеслава Гузя, через кілька годин після публікації видалили дописи у себе на сторінках. Статті “Межі” про ДМСника телеграм-канали почали іменувати написом “Fake”.

Втім, за кілька годин допис зник зі сторінки каналу. А телеграм-канал “Труха” взагалі кілька разів змінював пост.

Було:

Стало:

Помітно, як пара каналів прибрали пост та відео екс-нардепа Ігорем Мосійчуком, замінивши його на пости з написом “Fake”. Ідентично з “Трухою” новину у себе змінив і телеграм-канал “Батальйон Монако”.

Було:

Стало:

Деякі канали, такі як “Батальйон Монако” та інші вирішили закрити коментарі під постом про розслідування “Межі”. Адже 99% коментарів були негативні.

Згодом телеграм-канали взагалі почали видаляти негативні коментарі. А потім через деякий час саме на дописі про “Межу” їх закрили, хоча на інших постах коментарі відкриті. Ми тільки можемо уявити скільки коштує реклама в таких телеграм-каналах.

За даними видання “Медіамейкер” за 2023 рік, публікація в каналі “Труха” коштує близько 93 000 грн. Просимо звернути увагу НАЗК та НАБУ звідки у столичної ДМС, а саме Вʼячеслава Гузя кошти на медіа-компанію?