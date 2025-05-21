21 травня 2025 року в передмісті Мадрида стався трагічний інцидент: Андрій Портнов, колишній заступник Адміністрації президента Віктора Януковича, був застрелений. Напад стався біля “Американської школи Мадрида”, куди Портнов привіз своїх двох доньок. Невідомі особи відкрили вогонь, коли він сідав у свій автомобіль. Іспанська поліція наразі проводить розслідування, але особи нападників та їхні мотиви залишаються невідомими.

Андрій Портнов був значною фігурою в політичному житті України під час президентства Януковича, відповідаючи за судову систему та правоохоронні органи. Після Революції Гідності в 2014 році він втік до Росії, але згодом повернувся в Україну, де активно займався медійною та юридичною діяльністю, зокрема критикував Євромайдан і закликав до арешту його лідерів. Однак знову залишив країну.

Народившись у 1973 році в Луганську, Портнов здобув юридичну освіту та переїхав до Києва в 1997 році. Він працював у Держкомісії з цінних паперів, а згодом заснував власну адвокатську фірму. У 2006 році він увійшов у політику, очоливши юридичний відділ передвиборчого штабу партії “Батьківщина” та став народним депутатом. Під час прем’єрства Юлії Тимошенко він був заступником голови фракції.

Після перемоги Януковича на президентських виборах у 2010 році Портнов став заступником голови його адміністрації, де курував ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу, що діє й досі. Під час протестів на Євромайдані він брав участь у переговорах від влади та погрожував протестувальникам суворими покараннями.

Після революції Портнов спочатку переїхав до Харкова, а потім втік до Росії, де продовжував адвокатську діяльність. У 2014 році проти нього були введені санкції ЄС та Канади, а також оголошено у розшук у зв’язку з розслідуваннями подій на Майдані, хоча офіційних підозр не висували. У 2015 році він був виключений зі списку санкцій ЄС.

У 2018 році Портнов переїхав до Відня, а у 2019 році, після перемоги Зеленського, повернувся в Україну. Він активно критикував попередню владу, зокрема Петра Порошенка, вважаючи його головним винуватцем проблем у країні. Портнов організував юридичну команду, яка ініціювала численні провадження проти Порошенка та його соратників, хоча більшість справ були закриті через відсутність складу злочину.

Він також оскаржував рішення, пов’язані з вшануванням пам’яті воїнів УПА та висвітленням подій Майдану у підручниках. Портнов неодноразово вступав у конфлікти з журналістами, зокрема з проєктом “Схеми”, що призвело до підпалу його автомобіля у 2020 році.

Після повернення в Україну Портнов співпрацював з адвокатським об’єднанням “Креденс”, одним із засновників якого був Олег Татаров, колишній заступник начальника слідчого управління МВС за Януковича. Татаров згодом став заступником голови Офісу президента Зеленського, що викликало підозри щодо збереження впливу Портнова на судову систему.

У 2021 році Портнов зник з публічного поля, а США ввели проти нього санкції за порушення прав людини та корупцію. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він виїхав з України. У 2024 році стало відомо, що він перебуває в Мадриді, де переписав на дітей великий маєток у Київській області.

Трагедія, що сталася 21 травня, коли Портнов привіз доньок на уроки, стала шокуючою новиною. За даними іспанської поліції, невідомі особи, які під’їхали на мотоциклі, відкрили вогонь, влучивши в Портнова. Одна з куль вразила його в потилицю, що стало смертельним пораненням. Поліція продовжує розслідування, але наразі не має версій щодо мотивів і особистостей нападників.