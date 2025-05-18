У ході бойових дій в Україні загинув латвійський доброволець Нікіта “Латвієць” Таренов. Цю сумну новину 17 травня підтвердив латвійський суспільний мовник LSM, посилаючись на Міністерство закордонних справ Латвії.

Згідно з інформацією, “Латвієць” брав участь у бойових діях у складі Збройних сил України. Він загинув 16 травня, але деталі його смерті поки що не розголошуються. Міністерство закордонних справ Латвії висловило свої співчуття родині та близьким загиблого.

Нікіта Таренов раніше служив у Національних збройних силах Латвії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив стати добровольцем, щоб захистити суверенітет і незалежність України.

Цей випадок став вже третім зафіксованим випадком загибелі латвійського добровольця в Україні з початку війни, що свідчить про відданість та мужність тих, хто бореться за свободу.