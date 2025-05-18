У тунелі в Хан-Юнісі, на півдні Сектору Гази, було виявлено тіло Мухаммеда Сінвара, одного з ключових лідерів палестинського угруповання ХАМАС, яке визнано терористичним у США та ЄС. Цю інформацію підтвердив саудівський телеканал Al-Hadath, посилаючись на свої джерела.

Разом із Сінваром знайшли тіла десяти його помічників. За даними джерел Al-Hadath, внаслідок ізраїльського авіаудару також загинув командир бригади “Рафах” Мохаммед Шабана. Офіційні представники ХАМАС поки що не коментують ці повідомлення, а Ізраїль не підтвердив загибель Сінвара та Шабана.

13 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по командному пункту ХАМАС, розташованому під Європейською лікарнею в Хан-Юнісі. За інформацією The Times of Israel, метою атаки був саме Мухаммед Сінвар, однак ЦАХАЛ не надав коментарів щодо цього.

Мухаммед Сінвар є молодшим братом Ях’ї Сінвара, колишнього лідера ХАМАС, якого вважають організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ях’я Сінвар був оголошений убитим 17 жовтня 2024 року.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для національної безпеки.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Секторі Гази. 17 травня Армія оборони Ізраїлю анонсувала новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. За останніми даними, Палестина повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.