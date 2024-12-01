Про це повідомляє Эхо Кавказа із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Грузії.
Згідно із даними міністерства, серед постраждалих 27 осіб були учасниками мітингу, ще 16 – співробітники МВС та один – представник ЗМІ.
Життям постраждалих наразі нічого не загрожує, дехто з них вже повернувся із лікарні додому, однак кілька людей і досі залишаються у лікарнях під наглядом медиків.
У відомстві зауважили, що це лише ті люди, які були доставлені з мітингу до лікарень каретами швидкої медичної допомоги.
Тим часом телеканал «Руставі 2» із посиланням на заяву грузинського МВС повідомив про 50 затриманих упродовж ночі 1 грудня демонстрантів. Таким чином, загальна кількість затриманих на мітингах у Тбілісі протестувальників перевищила 200 осіб.
Частина затриманих була звільнена, ще частина перебуває в ізоляторах тимчасового тримання, а деякі з них, за словами адвокатів, перебувають на лікуванні у лікарнях.
У суботу в кількох містах Грузії поновилися акції протесту проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.
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