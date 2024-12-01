Під час антиурядової акції протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі в ніч на неділю постраждали 44 людини.

Про це повідомляє Эхо Кавказа із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Грузії.

Згідно із даними міністерства, серед постраждалих 27 осіб були учасниками мітингу, ще 16 – співробітники МВС та один – представник ЗМІ.

Життям постраждалих наразі нічого не загрожує, дехто з них вже повернувся із лікарні додому, однак кілька людей і досі залишаються у лікарнях під наглядом медиків.

У відомстві зауважили, що це лише ті люди, які були доставлені з мітингу до лікарень каретами швидкої медичної допомоги.

Тим часом телеканал «Руставі 2» із посиланням на заяву грузинського МВС повідомив про 50 затриманих упродовж ночі 1 грудня демонстрантів. Таким чином, загальна кількість затриманих на мітингах у Тбілісі протестувальників перевищила 200 осіб.

Частина затриманих була звільнена, ще частина перебуває в ізоляторах тимчасового тримання, а деякі з них, за словами адвокатів, перебувають на лікуванні у лікарнях.

У суботу в кількох містах Грузії поновилися акції протесту проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.