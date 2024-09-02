З 1 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області почала функціонувати 15-кілометрова зона відчуження, створена загарбниками. Вздовж цієї зони російські загарбники проводять рейди в пошуках “нелегалів”.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що зону відчуження вздовж Дніпра ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.

“З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках “нелегалів”, а по факту місцевих мешканців”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти примусово виселяють українців з населених пунктів на ТОТ Херсонщини: Голої Пристані, села Коханів та Гладківки. Мешканців цих населених пунктів окупанти розміщували у приміщеннях населених пунктів півдня Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму.