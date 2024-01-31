У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі окупанти відновлюють серед молоді комсомольський рух, який існував у СРСР.

«Назад в СРСР: у Маріуполі з’явився комсомольський рух. В тимчасово окупованому місті не можуть запропонувати жодної візії успішного майбутнього, тож пропонують давно забуте радянське минуле. У місті знов повертають пам’ятники Леніну, сформували юнармію. А тепер й відродили комсомол», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молоді люди, які вступили у Маріуполі у комсомол, прибирають територію та фарбують пам’ятники.

Також вони підняли радянський червоний прапор над містом, а після підняття прапора, поклали квіти зі стрічкою: «Подвиг комунарів безсмертний!».

За словами міського голови українського Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти намагаються українським дітям навʼязати радянські традиції та ідеї.