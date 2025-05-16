Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив впевненість, що Захід, зокрема Євросоюз, НАТО та Канада, не дозволять Росії відновити свою імперію. Цю думку він висловив у контексті нещодавніх переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі.

У своєму пості в соціальній мережі X Сікорський акцентував увагу на тому, що економіка Європейського Союзу значно перевищує російську. «Європа витрачає у 2,5 рази більше на мирні потреби, ніж Росія на військові. Все, що нам потрібно – це більш ефективне використання цих ресурсів. До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а Росія відчує наслідки своїх дій», – зазначив він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також висловив думку, що Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні, оскільки відмовилася від пропозиції про припинення вогню під час стамбульських переговорів.

Основні моменти переговорів у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше керував переговорами у 2022 році, а також заступники керівників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Росії, а також начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр оборони висловив сподівання, що обмін відбудеться найближчим часом.

Кілька днів до цього у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як «бутафорський». Проте, з поваги до лідерів США та Туреччини, він вирішив надіслати українську делегацію до Стамбула для участі у переговорах за участю турецьких і американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність провести особисту зустріч із Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля нібито пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.