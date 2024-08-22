Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Після невдалих спроб звинуватити Україну у підготовці “ядерної провокації” на Курській та Запорізькій АЕС Путін особисто долучився до пропагандистської кампанії, заявивши про нібито спробу нічної атаки ЗСУ на атомну станцію.

Коваленко спростував ці заяви як брехливі й попередив, що Росія сама може вдатися до провокації з метою підняти ситуацію на міжнародний рівень.

“Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень.

Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони рф цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто путін”, – заявив Андрій Коваленко, керівник ЦПД.