Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Після невдалих спроб звинуватити Україну у підготовці “ядерної провокації” на Курській та Запорізькій АЕС Путін особисто долучився до пропагандистської кампанії, заявивши про нібито спробу нічної атаки ЗСУ на атомну станцію.
“Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень.
Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони рф цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто путін”, – заявив Андрій Коваленко, керівник ЦПД.
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