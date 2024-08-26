Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму повідомленні в Telegram.
«Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто — там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше», — зазначив Коваленко.
Також Президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що російські загарбники здійснили одну з найбільших атак по Україні, застосувавши понад сотню різних типів ракет і близько 100 безпілотників Shahed. У результаті цієї масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.
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