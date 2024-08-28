Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що загрози прориву дамби Київської гідроелектростанції та небезпеки підтоплень території немає.

Про це пише пресслужба енергокомпанії.

За його словами, наразі на Київській гідроелектростанції триває розбір завалів. Оцінити всі технічні наслідки й термін, який необхідний для усунення пошкоджень, поки що неможливо.

Генеральний директор енергокомпанії наголосив, що під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав.

За даними Ігоря Сироти, «Укргідроенерго» втратило вже понад 40% генерації. По станціях енергокомпанії з початку повномасштабного вторгнення завдали близько 130 ударів. Проте він запевнив, що гідрогенерація продовжує забезпечувати енергосистему потужностями на скільки наразі це можливо.