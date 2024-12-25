Під час чергової масованої атаки російських військ загинув енергетик компанії ДТЕК Дмитро Петленко. Його тіло виявили рятувальники під завалами одного з об’єктів теплоенергетики після завершення пошукових робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Сьогодні російські окупанти вбили нашого колегу Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій”, – повідомили в ДТЕК.

Дмитру було 51 рік і він мав понад три десятиліття присвятив роботі в енергетиці. Він тривалий час працював на Запорізькій ТЕС, а після окупації Енергодару продовжив працювати на іншій теплоелектростанції, де допомагав забезпечувати країну світлом у найскладніші часи останні півтора року.

У компанії висловили глибокі співчуття родині, колегам та всім, хто знав і цінував Дмитра Петленка.