Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Сьогодні російські окупанти вбили нашого колегу Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій”, – повідомили в ДТЕК.
Дмитру було 51 рік і він мав понад три десятиліття присвятив роботі в енергетиці. Він тривалий час працював на Запорізькій ТЕС, а після окупації Енергодару продовжив працювати на іншій теплоелектростанції, де допомагав забезпечувати країну світлом у найскладніші часи останні півтора року.
У компанії висловили глибокі співчуття родині, колегам та всім, хто знав і цінував Дмитра Петленка.
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