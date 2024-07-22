Про це він повідомив у Telegram.
“Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці — виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців”, — заявив Буданов.
За його словами ця трагедія знову підтвердила, що ворог намагається використовувати всі можливі засоби для розколу української нації. Він наголосив на важливості не забувати, що незважаючи на наші політичні розбіжності, право на власну думку та відстоювання своїх переконань є непорушним.
“Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла памʼять пані Ірині”, — написав голова ГУР.
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