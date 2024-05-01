Про це повідомляють голова ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області

“01 травня о 12:20 військові Росії обстріляли село Лелюківка Шевченківської громади Куп’янського району. В результаті травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Потім Синєгубов повідомив, що жінка померла в лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.

“За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статею 438 ККУ”, — повідомили в поліції.

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