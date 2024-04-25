Про це повідомляє “ Укрзалізниця “.

“Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників”, — написали в компанії.

Ще чотирьох співробітників ушпиталили з осколковими ранами та контузіями.

У компанії також назвали імена загиблих.

Богдан Ковальов, 26 років;

Сергій Кузнецов, 37 років;

Михайло Бандрівський, 26 років.

Повідомляється, що чоловіки працювали електромеханіками на залізниці. Окремо “Укрзалізниця” повідомила про атаку росіян на Харківську область, де постраждали троє співробітників, а також удар по Черкаській області, де від обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру.