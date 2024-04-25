Про це повідомляє “Укрзалізниця“.

“Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників”, —  написали в компанії.

Ще чотирьох співробітників ушпиталили з осколковими ранами та контузіями.

У компанії також назвали імена загиблих.

  • Богдан Ковальов, 26 років;
  • Сергій Кузнецов, 37 років;
  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Повідомляється, що чоловіки працювали електромеханіками на залізниці. Окремо “Укрзалізниця” повідомила про атаку росіян на Харківську область, де постраждали троє співробітників, а також удар по Черкаській області, де від обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

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