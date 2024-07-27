Вдень у суботу, 27 липня, російські окупанти обстріляли центр міста Глухів Сумської області. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще 14 цивільних отримали поранення, серед них є діти.

Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram-каналі.

За даними прокуратури Сумщини, близько 12:40 окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Глухівській громаді. Було зафіксовано 12 вибухів.

“Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Пізніше надійшло уточнення, що до Глухівської лікарні звернулося 14 постраждалих, серед них семеро дітей. Вони отримали поранення різного ступеня важкості, їм надається медична допомога.

Також в результаті атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби. Наразі на місці події працюють рятувальники й правоохоронці, які документують наслідки.