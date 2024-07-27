Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram-каналі.
За даними прокуратури Сумщини, близько 12:40 окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Глухівській громаді. Було зафіксовано 12 вибухів.
“Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Пізніше надійшло уточнення, що до Глухівської лікарні звернулося 14 постраждалих, серед них семеро дітей. Вони отримали поранення різного ступеня важкості, їм надається медична допомога.
Також в результаті атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби. Наразі на місці події працюють рятувальники й правоохоронці, які документують наслідки.
- Росіяни обстріляли Глухів у Сумській області: 10 травмованих, з яких 6 – діти
- Армія РФ обстріляла з артилерії Сумщину, є загиблі та поранені
- Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині, двоє поранених