У Запорізькій області під час виконання бойового завдання загинув український журналіст Андрій Топчій в Роботиному.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області загинув журналіст Андрій Топчій.

У 2007 році він закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Статті на історичну тематику він писав і публікував разом з цікавими та глибокими інтерв’ю з науковцями у газеті «ФАКТИ». До цього Андрій працював журналістом у виданні «Телеграф».

У 2014 році він приєднався до Збройних Сил України та став бойовим медиком стрілецького батальйону, захищаючи країну. Під час АТО він отримав звання сержанта.

«З перервами на журналістику Андрій воював за Україну десять років. І загинув як воїн — на полі бою», — згадують колеги про журналіста.