Демонтаж Керченського мосту має бути обов'язковим рішенням трибуналу, адже це єдиний шлях відновити вільний прохід суден для всіх країн.

Про це заявила заступниця Агента України Оксана Золотарьова.

Сьогодні вона виступила в Арбітражному трибуналі та заявила, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

“Трибунал повинен зобов’язати Росію демонтувати та прибрати так званий “Керченський міст”. Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому”, — наголосила Золотарьова.

За її словами, так, як Росія незаконно побудувала цей міст саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.