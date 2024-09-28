Держсекретар США підкреслив занепокоєння США щодо підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це пише Reuters.

За цією інформацією, Ентоні Блінкен заявив, що близько 70% верстатів, які Росія імпортує, і 90% мікроелектроніки надходять з Китаю та Гонконгу, і це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, броньовані машини та боєприпаси, необхідні для продовження війни.

“Отже, коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру і прагне закінчити конфлікт, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це не узгоджується”, — сказав Блінкен.

Також державний секретар США зазначив, що для досягнення стійкого миру в Україні важливо тиснути на Іран, Північну Корею та Китай, щоб вони припинили постачати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку Росії.

Минулого тижня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що виклики, які Китай створює для США, перевищують виклики часів Холодної війни.