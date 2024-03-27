Заяви глави Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки військ в Україну спровокували незадоволення серед посадовців США, які вважають, що такий крок може призвести до конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадуємо, президент Франції Еммануель Макрон припускав можливість того, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

Зазначається, що ці посадовці, які мають інформацію про обговорення в НАТО, висловили побоювання, що заяви Макрона можуть викликати негативну реакцію з боку Росії.

“Натяки Макрона були зроблені, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна думати, сказав він тоді, але офіційні особи, знайомі з дискусіями НАТО щодо України, заявили, що вони (натяки — ред.) могли мати протилежний ефект”, – йдеться у статті.

За словами впливового посадовця з США, після того, як Макрон змусив Берлін офіційно відмовитися від можливості відправки військ, він допоміг зняти непевність серед союзників НАТО щодо “червоних ліній”.

Інші посадовці, з якими розмовляли журналісти, висловили думку, що коментарі Макрона можуть бути “не дуже мудрими” з точки зору оперативної безпеки, особливо з огляду на те, що кілька країн вже мають свої військові сили в Україні.