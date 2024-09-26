Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC.
Блінкен пояснив, що заяви Путіна про ядерну зброю несвоєчасні, оскільки на той момент світові лідери зібрались у Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН.
“Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато людей у світі, зокрема Китай, чітко говорили про це в минулому, коли він (Путін) брязкав ядерною шаблею”, — сказав американський держсекретар.
Він підкреслив, що Китай також підтримував недопустимість застосування ядерної зброї.
“Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався… говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження”, — додав Блінкен.
- Дуда: Світ не пробачить Росії застосування ядерної зброї
- Росія змінює ядерну доктрину, — Путін
- Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту, — Зеленський