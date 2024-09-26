Ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна є "безвідповідальними і невчасними".

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC.

Блінкен пояснив, що заяви Путіна про ядерну зброю несвоєчасні, оскільки на той момент світові лідери зібрались у Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН.

“Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато людей у світі, зокрема Китай, чітко говорили про це в минулому, коли він (Путін) брязкав ядерною шаблею”, — сказав американський держсекретар.

Він підкреслив, що Китай також підтримував недопустимість застосування ядерної зброї.