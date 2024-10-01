На Закарпатті правоохоронці викрили бізнесмена, який підробив документи про постачання комплектуючих для дронів та незаконно отримав понад 3,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як повідомляється, між військовою частиною та підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.

Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання комплектуючих. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3,7 млн гривень. Втім використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах.

Детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомили підряднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення),

ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Судом підозрюваному обраний запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як вказали в Нацполіції, продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.