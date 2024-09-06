У четвер, 5 вересня, на Закарпатті жінка заявила, що її батька нібито незаконно затримали працівники обласного ТЦК та СП. У своєму зверненні до представника омбудсмана в Закарпатській області вона вказала, що чоловіка побили й це призвело до його смерті. Закарпатський ТЦК це заперечує й стверджує, що смерть чоловіка виникла від ішемічного інфаркту.

Про це йдеться у відповідній заяві Закарпатського ТЦК, оприлюдненій 6 вересня.

Згідно з інформацією ТЦК, чоловіка затримали 28 серпня, бо він п’яним бив свою співмешканку. Далі його відвезли до Мукачівського центру комплектування, щоб перевірити дані, а потім відправили проходити ВЛК.

“28 серпня поточного року громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів. Опісля проведених відповідних законних процедур громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено, що він підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження військово-лікарської комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру”, — йдеться у заяві Закарпатського ТЦК.

Як додали в ТЦК, 1 вересня під час транспортування до навчального центру чоловік поскаржився на погіршення самопочуття. Швидкою його відвезли до лікарні у Сваляві, де він, за словами працівників ТЦК, через три дні помер від ішемічного інфаркту.

“На жаль 04.09.2024 року громадянин помер в лікарні. За висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов’язано з травматичними подіями”, — вказали в центрі комплектування.