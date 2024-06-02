Постійні варіації у політиці окремих європейських країн щодо рішення дозволити Україні чи ні використання винищувачів F-16 для ударів по території РФ, ускладнить здатність Повітряних сил ЗСУ планувати та реалізовувати військові операції.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

“Постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва відстежувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для нанесення тих чи інших ударів. Це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі”, — йдеться у звіті ISW.

Зокрема, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати бельгійські F-16 лише на території України — як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. Натомість з його слів не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати бельгійські бойові літаки для ураження території Росії з українського повітряного простору.

Своєю чергою, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у п’ятницю, 31 травня, заявила, що її країна не висувала жодних обмежень на використання Україною голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці літаки “над або на території Росії”, якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Ця стаття передбачає, що “ніщо в цьому Статуті не порушує невід’ємного права на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу проти держави-члена ООН”. Це є нагадуванням про те, що українські удари по російській території в контексті вторгнення РФ є частиною невід’ємного права України на самооборону.