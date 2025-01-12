Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Захід тривалий час дивився на Україну через призму Росії й легко змирився б із втратою нашої держави, аби не героїчний спротив українського народу.

Про це він сказав в інтерв’ю литовському виданню Delfi.

Дмитро Кулеби пояснив, чому, на його думку, Росія зважилась на повномасштабний наступ на Україну, й чому Захід не зразу почав допомагати нашій країні.

“Стратегія Росії завжди полягала у відновленні свого впливу так званому пострадянському просторі. Коли Путін прийшов до влади, він піднявся на один рівень вищим і продемонстрував, що готовий відновити цей вплив шляхом примусу, а потім і силою. І тому мета Путіна та Росії як країни, навіть до Путіна, завжди була зрозумілою. Але Захід розривався між повагою незалежності та збереженням колишніх радянських республік, причому завжди дивлячись на них через призму Росії”, – зауважив ексочільник МЗС України.

За словами Кулеби, країни Балтії були інтегровані на Захід і прийняті як частину Заходу, чого не можна сказати про решту колишнього Радянського Союзу.

“Захід завжди дивився на них, включаючи й Україну, через російські окуляри. І це було питання, яке загнало в пастку, це був підхід, який загнав у пастку всіх. Ось чому був анексований Крим. Ось чому Росія не була змушена піти з Донбасу у 2014 році. І ось чому Путін вторгся в Україну 2022 року, бо відчував цю слабкість, нерішучість Заходу”, – пояснив Кулеба.

Також український політик зауважив, що “якби не героїчний опір народу України та неймовірний рівень стійкості, продемонстрований державою Україна, Захід би змирився зі смертю цієї країни”.

“Вони б приїхали на похорон, промовили урочисті промови, поклялися ніколи не допустити, щоб таке повторилося, підтримали б будь-якого чиновника, який би стверджував, що він представляє український уряд у вигнанні. І десятиліттями це тривало так. І тільки народ України змусив їх усіх помилятися і прийняв інші стратегії, які мали підтримати Україну в її боротьбі”, – наголосив Кулеба.