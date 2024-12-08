Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що західним партнерам час зрозуміти, що російські можливості впливати на глобальні процеси у світі сильно перебільшені.

Про це він написав у Telegram-каналі.

“Багато років РФ вибудовувала свій вплив в Сирії. І втратила його буквально за пару тижнів. Москалі дуже хотіли показати свою здатність диктувати умови на Близькому Сході, але всі ці спроби завершились величезним провалом: економічними втратами, залишеними військовими базами з технікою й зброєю, а головне – підривом іміджу “надійного союзника”, – написав Жорін.

Він додав, що нікому не потрібні такі союзники, які не здатні нікого захистити, та ще й втікають “за першої серйозної заруби”.

Екскомандир полку “Азов” впевнений, що можливості Росії впливати на глобальні процеси сильно перебільшені.

“Навіть війну в Україні вони вивозять зараз завдяки підтримці партнерів. І тільки Захід не може зрозуміти, що час вже показати Росії її справжнє місце”, – наголосив Жорін.