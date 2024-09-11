Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
У виданні зазначають, що кілька американських і європейських високопосадовців відвідали Україну протягом останніх двох тижнів. Деякі переговори вказують на напруженість у відносинах між Києвом і Заходом — узгодження бажання вивести війська РФ з України з військовою реальністю на місцях.
“Європейські високопосадовці кажуть, що Києву повідомили: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть”, — йдеться у повідомленні.
США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського – витіснити Росію з усієї території України.
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