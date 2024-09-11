США та європейські країни заохочують Україну розробити стратегічний план "Б" на наступний рік для своїх досягнень у війні з Росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У виданні зазначають, що кілька американських і європейських високопосадовців відвідали Україну протягом останніх двох тижнів. Деякі переговори вказують на напруженість у відносинах між Києвом і Заходом — узгодження бажання вивести війська РФ з України з військовою реальністю на місцях.

“Європейські високопосадовці кажуть, що Києву повідомили: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть”, — йдеться у повідомленні.

США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського – витіснити Росію з усієї території України.

Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, а Росія робить повільні успіхи на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні. Це могло б допомогти західним посадовцям відстоювати перед своїми виборцями необхідність надання Україні зброї та допомоги.