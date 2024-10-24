Західні країни, зокрема, Німеччина та США, обережно підходять до питання швидкого вступу України до НАТО, побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Politico.

Німеччина та США – дві з найбільших західних держав, що виявляють обережність у питанні негайного запрошення України до НАТО. Джерела припускають, що їхня стриманість пов’язана зі стурбованістю, ніби такий крок може втягнути їх у пряму війну з Росією.

Проте Німеччина та США — не єдині країни, що стримують процес. Угорщина та Словаччина також проти, проте їхня позиція базується на прокремлівській політиці їхніх чинних лідерів.

На відміну від цього, деякі інші держави Європи, зокрема, Бельгія, Словенія та Іспанія, хоча й підтримують вступ України до Альянсу на словах, вважають за краще залишатися в тіні та не проявляти активності в цьому питанні.

Один із посадовців зазначив, що ці країни підтримують ідею вступу України до НАТО лише абстрактно, але коли мова заходить про практичну реалізацію, їхня позиція може стати більш публічною та обережною.

Попри це, офіційні особи з Німеччини та США підкреслили, що жодна з цих країн не відкидає можливості майбутнього вступу України до Альянсу.