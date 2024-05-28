З ринку РФ не вийшли західні компанії, які обіцяли це зробити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них — Avon Products, Air Liquide та Reckitt.

Про це пише Financial Times.

Західні компанії продовжують працювати на російському ринку, адже бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

“Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що підуть. Їм був представлений вибір покупців, який був для них неприйнятним”, – розповів агентству один із керівників, який працює із західними компаніями в країні.

Інший керівник, який працює із західними компаніями в Росії, сказав, що настрої помітно змінилися. Ті компанії, які залишали російський ринок в перші тижні після повномасштабного вторгнення, вважали це моральним імперативом.

“Нинішня хвиля – це швидше питання про те, чи дійсно вам потрібно йти? Чи хотіли б ви піти? Деякі з цих компаній побудували чотири, п’ять заводів за 30 років. Вони не збираються продавати їх із 90%-ю знижкою”, – зазначив він.

Які компанії планують залишитися в Росії

Серед більш ніж 2000 компаній, які заявили, що залишаться в Росії, зокрема споживчі групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris, деякі стали відкритішими щодо своїх планів.

Деякі з них уже не вважають себе зобов’язаними залишати Росію. Наприклад, компанія Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу, отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати.

“Протягом понад 135 років Avon підтримує жінок, де б вони не перебували, незалежно від етнічної приналежності, національності, віку чи релігії”, – заявили в компанії.

Головний виконавчий директор Mondelez нещодавно заявив FT, що інвесторам “морально байдуже”, чи підуть групи з країни.