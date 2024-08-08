Через три дні після початку несподіваного транскордонного рейду на територію Курської області Росії, українські військові продовжують активно просуватися вперед, демонструючи відсутність ознак вщухання операції. Станом на 8 серпня українські війська взяли під контроль щонайменше 350 квадратних кілометрів російської території, завдавши значних втрат противнику.

Про це пише The Economist.

За інформацією з різних джерел, українські війська не лише утримують захоплені позиції, а й просуваються далі вглиб російської території, залишаючи за собою зруйновані будівлі та численні втрати серед російських сил. Крім того, Україна забезпечила протиповітряну оборону та замінувала ключові дороги, що ведуть на південний схід до Бєлгорода.

Джерело в українському Генштабі зізналося, що не знає повної картини.

“Нам сказали пакувати валізи 4 серпня. Командири не сказали, куди ми прямуємо і ми все ще бачимо лише частину”, — повідомило джерело у Генштабі.

Джерело в розвідці каже, що Україна була заспокоєна першими успіхами операції, яка, за його словами, паралізувала Росію. За його словами, зараз РФ використовує елітних солдатів у небезпечний спосіб, щоб зупинити наступ. З іншого боку, Україна просувається лише туди, де це має сенс.

“Росіяни роблять дуже дурні помилки, і все це через їх корумпований менеджмент зверху вниз, який надає перевагу хорошим новинам над правдою”, — повідомили у розвідці.

Вторгнення на Курську, яке слідує за невдачами в Києві, Харківській області та Херсоні, є “четвертою великою невдачею” російських генералів у механізованій, маневреній війні.

Однією з можливих стратегічних цілей українських військових є створення буферної зони на кордоні з Росією, що може послужити розмінною монетою в майбутніх переговорах.

“Тепер у нас є варіанти, і росіяни це знають”, — кажуть у розвідці.

Також обговорюється можливість захоплення газоперевантажувальної станції “Суджа”, через яку здійснюється постачання російського газу до Європи.

Однак більш амбітні плани, такі як захоплення Курської АЕС, здаються малоймовірними через віддаленість від кордону та необхідність значних військових ресурсів.

Рейд на Курську область ставить перед українським військовим керівництвом серйозні виклики, але також відкриває нові можливості для тиску на Росію. Попри можливі втрати та складнощі з логістикою, успіх цієї операції може змінити хід війни і стати важливим фактором у майбутніх переговорах між Україною та Росією.