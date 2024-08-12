У липні 2024 року кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася в шість разів: із приблизно 2 тисяч у червні до майже 12 тисяч у липні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

За його словами, зростання захворюваності спостерігається не лише в Україні, а й у Європейському Союзі та США. Хоча кількість госпіталізацій залишається відносно низькою, на стаціонарному лікуванні перебуває понад 2,5 тисячі осіб, що є нормальним для такого спалаху.

“На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому”, — заявив Кузін.

Наразі в Україні виявлено вже п’ять випадків нового підвиду штаму “Омікрон” під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один — у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.

Кузін зазначив, що в Україні циркулює 10 субваріантів штаму “Омікрон”, який, хоча і має відносно легкий перебіг, характеризується швидшою передачею вірусу та здатністю уникати імунної відповіді.

“Це означає, що люди, які мають неінфекційні захворювання, імуноскомпрометовані стани, вагітність або літній вік, (більш схильні до важкого перебігу) навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року”, — підкреслив головний лікар України.