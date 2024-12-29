Про це повідомила у Facebook Здолбунівська міська рада.
За ці два роки полону, Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року, у день свого народження, Артура було засуджено російським судом до довічного ув’язнення. Їх звинуватили у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.
Після цього його направили до «Чорного дельфіна» – однієї з найжорсткіших колоній особливого режиму, що розташована в Оренбурзькій області.
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