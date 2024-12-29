Здолбунівська громада зустріла свого Героя — Артура Ніверчука, який повернувся додому після 884 днів полону. Захисник «Азовсталі» зі Здолбунова потрапив у полон у травні 2022 року. Артура Ніверчука повернули додому після обміну військовополоненими 18 жовтня.

Про це повідомила у Facebook Здолбунівська міська рада.

За ці два роки полону, Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року, у день свого народження, Артура було засуджено російським судом до довічного ув’язнення. Їх звинуватили у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.

Після цього його направили до «Чорного дельфіна» – однієї з найжорсткіших колоній особливого режиму, що розташована в Оренбурзькій області.

