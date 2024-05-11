Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради України.

Зазначається, що раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протеза — а це, зазвичай, три роки. Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

Одразу ж захисники не мають можливості отримувати такі протези й це, за словами радника міністра соціальної політики Олени Кульчицької, пов’язано з тим, що людина спершу має пристосуватись до протеза та навчитися ним користуватися.

“На першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протеза, навчилася користуватися ним. Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протеза”, — зауважила Кульчицька.

Проєкт змін до урядової Постанови № 518 було опрацьовано із центральними органами виконавчої влади, пройшов розгляд на Урядовому комітеті та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.