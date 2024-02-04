За минулу добу Сили оборони знищили ще 810 загарбників, 31 артсистему і 2 танки ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 388750 (+810) осіб,
- танків ‒ 6343 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13) од,
- артилерійських систем – 9331 (+31) од,
- РСЗВ – 979 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12) од,
- крилатих ракет ‒ 1848 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
- спеціальної техніки ‒ 1479 (+6) од.