За минулу добу Сили оборони знищили ще 810 загарбників, 31 артсистему і 2 танки ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 388750 (+810) осіб,
  • танків ‒ 6343 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9331 (+31) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засобів ППО  ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12) од,
  • крилатих ракет ‒ 1848 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1479 (+6) од.