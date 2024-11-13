Про це пише “Судово-юридична газета”.
Законопроєкт ініційований народним депутатом Максимом Бужанським і має на меті запобігти неправдивим звинуваченням у ухиленні від виконання військового обов’язку, зокрема щодо публічних осіб, та забезпечити прозорість інформації для перевірки таких фактів.
Як зазначено в пояснювальній записці, триваюча війна в Україні підвищила важливість виконання громадянами військового обов’язку, а будь-які публікації, що звинувачують публічних діячів у ухиленні від цього обов’язку, можуть створювати соціальну напругу та підривати довіру до процесів мобілізації.
Згідно з законопроєктом, відкритими будуть лише певні дані, що стосуються призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які займають публічні посади, у тому числі керівників громадських об’єднань та благодійних організацій. При цьому законопроєкт зберігає обмежений доступ до особистої інформації, такої як місце проживання або дата народження.
Метою законопроєкту є не лише запобігання порушенню прав і свобод громадян, але й забезпечення можливості для перевірки інформації, що стосується публічних осіб, з метою боротьби з неправдивими звинуваченнями та дискредитацією.
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