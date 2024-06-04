Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.
Після війни, з понад мільйоном ветеранів та сотнями тисяч військових, які будуть претендувати на пільги, ця проблема лише загостриться.
Цифровізація вважається позитивним виходом для цієї системи. Профільні міністерства працюють над створенням додатків та програм, які б дозволили оптимізувати процеси. Наприклад, додаток “Резерв+” дозволяє оновлювати дані онлайн, а система “Дельта” інтегрує розвіддані для формування чіткої картини поля бою.
Україна прагне перетворити Сили оборони на ефективну структуру, оптимізуючи управління та пришвидшуючи прийняття рішень. Цифрові рішення, які були інтегровані ще до 2022 року, такі як ГІС “Арта”, дозволяють скоротити час на отримання підтримки до хвилин.
Завдяки цифровим симуляторам, створеним українськими компаніями, військові можуть тренуватися з новітньою західною зброєю без витрати боєприпасів. Це робить навчання значно дешевшим та ефективнішим.
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