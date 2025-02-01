Військове командування РФ демонструє готовність взяти на себе зобов'язання щодо операцій, завершення яких може зайняти від шести до дев'яти місяців.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 січня.

Аналітики припускають, що російські командири діють, виходячи із припущення чи прямого знання того, що очільник Кремля Володимир Путін не має наміру закінчувати війну в Україні в найближчому майбутньому.

Як зазначають фахівці ISW, російські війська поступово відтісняють українські сили зі східного берега річки Оскіл. Оточення Куп’янська майже напевно буде багатомісячним зусиллям, яке вимагатиме від російських військ закрити пролом шириною 25-30 кілометрів, а також перетнути річку Оскіл вбрід і підтримувати логістику, захоплюючи невеликі населені пункти на своєму шляху та відбиваючи українські контратаки.

При цьому, як зазначається у звіті, російські командири, схоже, не стурбовані швидкістю чи послідовністю своїх наступів в Україні й, мабуть, вважають, що війна затягнеться доти, доки Росія не переможе Україну у воєнному плані.

Раніше кремлівський диктатор сформулював теорію перемоги, за якою російські військові зможуть продовжувати поступовий, повзучий наступ в Україні майже нескінченно. Також він неодноразово заявляв, що не зацікавлений у закінченні війни на будь-яких умовах, крім тих, які він продиктує.