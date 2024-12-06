Колишній президент України Петро Порошенко окреслив свій план припинення війни протягом 24 годин під час виступу у Вашингтоні. Його ідея базується на підписанні Вашингтонського договору та гарантіях безпеки для України.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Голос Америки.

“Нам потрібен лише один підпис під одним документом – Вашингтонським договором. Запрошення України до НАТО стане потужною демонстрацією Путіну, що ми не боїмося його шантажу”, – підкреслив політик.

Порошенко також наголосив, що Україна не стане членом НАТО одразу після підписання договору. Він запропонував створення перехідного періоду на один рік, протягом якого Україна виконуватиме умови для членства.

“Пропоную свій “План Порошенка”. Партнери гарантують, що через рік Україна отримає повноправне членство, якщо вона відповідатиме конкретним критеріям і виконає певні умови”, – зазначив він.

На перехідний період, за словами Порошенка, необхідно запровадити гарантії безпеки на зразок тих, що отримали Фінляндія та Швеція до їхнього вступу в НАТО. Крім того, він запропонував розгорнути миротворчу місію ООН для забезпечення припинення вогню.

“Протягом цього року я також пропоную мати миротворців під мандатом Ради Безпеки ООН, щоб гарантувати припинення вогню”, – додав Порошенко.