На Донеччині жінка шпигувала для РФ за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська та закликала вбивати українських полонених: їй оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

66-річна жінка обходила місцевість, намагаючись виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ, а також намагалася приховано вивідати інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов. Отримані дані вона надсилала зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань РФ воює проти України.

“Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки Росії, які перебувають поблизу передової східного фронту. За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, жінка також радила російському бойовикові вбивати українських полонених, замість обміну.

Зловмисницю затримали у її помешканні, вилучивши під час обшуку телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності. Їй загрожує до 12 років тюрми.